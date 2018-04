Villingen-Schwenningen Hund stirbt - Giftköder auf Spielplatz?

Rattengift wirkt heimtückisch

"Rattengift ist heimtückisch: Man bemerkt es im Normalfall erst, wenn es schon zu spät ist", erklärt Steffen Sander, ein Freund der Familie, dem Rockys Schicksal ebenfalls nahegeht. Am Mittwochmorgen half er der Familie noch dabei, den kranken Hund zum Tierarzt nach Trossingen zu bringen. Zu dem Zeitpunkt ging es Rocky schon sehr schlecht: Nach einem epileptischen Anfall war die Diagnose der behandelnden Tierärztin schnell klar: Vergiftungserscheinungen, Zustand lebensbedrohlich, Überlebenschance: gering.

Nichtsdestotrotz gab die Familie die Hoffnung nicht auf, dass der kleine Hund es doch noch irgendwie schaffen könnte. Gegengift, Vitamine und Infusionen wurden dem Jack Russel verabreicht. Am Donnerstagmorgen dann die traurige Nachricht: Rocky hat es nicht geschafft. Peter Hardrath, ein gestandener Mann, kämpft mit den Tränen: "Mein kleinerer Sohn hat es immer noch nicht ganz begriffen. Er weiß zwar, dass Rocky tot ist, aber er glaubt trotzdem fest daran, dass er nochmal zurückkommt."

Hoffnung: Andere Hundebesitzer wachrütteln

Was bleibt, sind Wut und Fassungslosigkeit: "Wer tut denn einem Tier so etwas an?", fragt seine Frau Stefanie. Ihr sei klar, dass die Chance gering sei, dass derjenige gefunden werde, der Rocky vergiftet habe. "Aber vielleicht können wir wenigstens andere aufrütteln, noch besser auf ihre Tiere aufzupassen.", schließt sie. In ihrem Garten hat die Familie eine Gedenkstätte für Rocky errichtet. Zwischen Blumen und einem Froschkönig erinnert ein Bild an den aufgeweckten und verschmusten kleinen Hund, der der Familie so tragisch entrissen wurde.