Villingen-Schwenningen Gymnasium am Romäusring startet verstärkt ins neue Schuljahr

Das Gymnasium am Romäusring ist nicht nur mit vier fünften Klassen in das neue Schuljahr gestartet, sondern auch mit Verstärkung im Lehrerkollegium. Schulleiter Jochen von der Hardt begrüßte insgesamt zehn neue Kollegen. Somit sei nicht nur der Pflichtunterricht gesichert, sondern auch der Vertiefungsbereich in den zehnten Klassen, das erweiterte Förderkonzept in der Unterstufe und weiterhin das umfangreiche Ganztagesangebot, teilt die Schule mit. Neu am Gymnasium am Romäusring sind (von links) Simon Kapp, Anne-Sophie Sandner, Simone Deschner, Jens Wilke, Franziska Frank, Jennifer Käshammer, Sabine Kienzler-Härter und Jasmin Wagner, nicht auf dem Bild sind Mirjam Marquardt und Lilli Rombach. Zusätzlich verstärken Susanne Schelle, Pfarrerin in der evangelischen Johannesgemeinde, sowie Ulrike Schaper-Nolte und Martin Lienhart vom Gymnasium am Hoptbühl das Kollegium mit einzelnen Stunden. Die Begrüßung von zwei Referendarinnen und vier Referendaren mit selbstständigem Lehrauftrag sowie einer Praktikantin unterstreiche nicht nur den Ausbildungsauftrag der Schule, sondern verweise auch auf ein kollegiales Miteinander von erfahrenen und dienstjungen Kollegen. Foto: GaR.