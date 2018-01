Villingen-Schwenningen Große Freude über Einzug in Neubau

Zunächst werden am Tag zwischen vier und fünf Bewohner umziehen. Bis in knapp zwei Wochen sollen zunächst 37 Personen und damit drei Wohngruppen ihr neues Zuhause bezogen haben. Erst in Richtung Sommer plane man damit, das gesamte Pflegeheim zu belegen. Insgesamt stehen am Warenbach 87 Einbettzimmer in sieben Wohngruppen auf vier Etagen zur Verfügung.

Der neue Einrichtungsleiter Jakob Broll erklärt derweil, dass in den ersten Wochen, zusammen mit den Kräften in der Verwaltung, zwischen 20 und 25 Mitarbeiter im neuen Heilig-Geist-Spital tätig sind. Man sei jedoch froh, dass für die Einrichtung neue Mitarbeiter gewonnen werden konnten. "Das ist momentan sehr schwierig, der Markt ist leer", so Broll.

Dem Einzug der ersten Bewohner ging eine entsprechende Vorbereitungszeit voraus. So konnte die Bewohner, die bislang im Heilig-Geist-Spital in der Schertlestraße untergebracht waren, an einer Besichtigung teilnehmen, um sich die Zimmer auszusuchen.

Investitionskosten werden auf Pflegesatz umgelegt

"Wir haben natürlich versucht, die Wünsche zu ermöglichen und die Zimmer in Absprache mit den Bewohnern belegt", so der Spitalfonds-Geschäftsführer. Handwerker hatten bis zuletzt die letzten kleineren Mängel beseitigt, auch die Verwaltung war bereits die ganze Woche besetzt, um den Umzug vorzubereiten.

Einen Wermutstropfen gibt es für diejenigen, die sich über den Umzug in das neue Gebäude freuen dürfen, allerdings: Die Investitionskosten für den Neubau (insgesamt hat das Projekt elf Millionen Euro gekostet) werden auf den Pflegesatz umgelegt. Mit welchen Mehrkosten die Bewohner zu rechnen haben, konnte Reichert noch nicht genau sagen. "Solche Bauten wurden früher gefördert, heute gibt es allerdings keine Zuschüsse mehr."

Und was passiert mit dem alten Komplex in der Schertlestraße? "Wir werden dort die Belegung runterfahren und die Kapazitäten dort oben zunächst auf 100 Bewohner begrenzen", so Reichert. Wie es in Zukunft mit dem Gebäude weiter geht, will er in den kommenden Wochen bekannt geben.

Allerdings besteht hier bis 2019 Bestandschutz; eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, wie es mit dem Heilig-Geist-Spital in der Schertlestraße weitergehen wird und ob auch dort das Wohngruppensystem realisierbar ist.