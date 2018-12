Villingen-Schwenningen Gelbwesten-Demo sorgt für Diskussion im Netz

Zukunftsängste und politische Fehlentscheidungen

"Wir möchten uns in keine linke oder rechte Ecke stellen lassen und auch von den Parteien verschont bleiben", berichtet der Mann, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Villinger Gelbwesten, die sich von der gleichnamigen Bewegung in Frankreich haben inspirieren lassen, sehen sich dabei als besorgte Bürger, "die Zukunftsängste haben und politischen Fehlentscheidungen mit Sorge entgegensehen".

Die Gruppe wolle mit solchen Aktionen auf sich aufmerksam machen. "Wir wollen uns als deutsche Bürger nicht alles gefallen lassen", erklärt er zu den Gründen, warum man den ausdrücklich friedlichen Protest ins Leben gerufen hat. Doch für was steht die Gelbwesten-Bewegung, die nun in Villingen erstmals aufgetreten ist? Vier Punkte, so berichtet der Verantwortliche, seien ihnen wichtig. Neben dem bereits erwähnten Schutz vom Staat für "unsere deutsche Bevölkerung", fordern die Demonstranten zudem "bessere Arbeitsbedingungen für unsere Polizei und Zollbeamte". Darüber hinaus sei ihnen die "Solidarität mit Frankreich aufgrund des Anschlags in Straßburg" wichtig, man wolle dem Terrorismus keine Chance geben. Außerdem möchte man die "Solidarität mit den französischen Bürgern, die in ihren gelben Westen für eine bessere Lebensweise kämpfen" bekunden. Eine Priorität hinsichtlich der Punkte gebe es nicht, "die sind uns alle wichtig".