Villingen-Schwenningen Gelbwesten ziehen durch Villingen

Seit der sogenannten Gelbwestenbewegung in Frankreich sind die Demonstranten mit den gelben Warnwesten in aller Munde. Auch in der Doppelstadt wurde am Wochenende eine Kundgebung mit Demonstrationszug angekündigt, deren Teilnehmer mit gelben Warnwesten hervorstachen. „Inklusive Veranstalter waren es acht Teilnehmer“, berichtet Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Allerdings hatte sich deren Motto deutlich von den ursprünglichen Forderungen der französischen Gelbwestenbewegung unterschieden. Die Demonstranten forderten „mehr Schutz vom Staat für die deutsche Bevölkerung“ – Transparente hatten sie jedoch keine dabei. Mit der notwendigen Polizeibegleitung (ein Fahrzeug, zwei Beamte) ging es vom Tonhallen-Vorplatz durch die Villinger Innenstadt und anschließend wieder zurück zum Ausgangspunkt, wo die Kundgebung nach einer kurzen Ansprache wieder beendet wurde. Zwischenfälle gab es während der einstündigen Demonstration keine.