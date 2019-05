Villingen-Schwenningen Gegen öffentliches WLAN: Mediziner erhält Unterstützung

Klaus Dold geht’s bei seiner Aktion ums WLAN und die Pläne der Stadtwerke, ein öffentliches Netz in VS zu schaffen. Mit einer Unterschriftenaktion möchte er eine Ausrüstung vieler Stadtleuchten mit Sendeanlagen und den Einzug der 5G-Technologie in VS verhindern. Der Villinger Arzt sagt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten klipp und klar, was ihn umtreibt: "Ich wehre mich gegen eine zusätzliche Strahlenbelastung, vor der ich mich nicht schützen kann."

Risiken sehen auch andere

Fast zwei Monate ist es her, dass der Mediziner und Mit-Initiator des mittlerweile still gelegten Mobilfunkbeirates der Stadt, in diversen Geschäften der Stadt Unterschriftenlisten auslegte. Mit Erfolg, wie sich abzeichnet. Nicht nur, dass auf den ausgelegten Listen fast 300 Unterschriften zu lesen sind, auch von Kollegen bekommt Dold nicht nur vereinzelt Unterstützung: An die 20 Mediziner aus Villingen-Schwenningen haben unterschrieben, darunter niedergelassene Ärzte, die Gefahren in Zusammenhang mit der Strahlung sehen".