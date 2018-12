Villingen-Schwenningen Fehlalarm ärgert Kino-Chef

VS-Schwenningen. Es war gegen 18.30 Uhr, als die Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage im Freizeitzentrum LeProm alarmiert wurde. Zur gleichen Zeit saßen hunderte Menschen sowohl im Gastronomiebereich des Erdgeschosses, als auch in den Kinosälen des Cinestars.

Heiko Kimmich erläutert an dem jüngsten Vorfall, welche Maßnahmen er und sein Personal in solchen Situationen ergreifen müssen. "Sobald die Brandmeldeanlage ausgelöst wird, erhalten wir über eine Anzeige auf den Bildschirmen Informationen zum Ort der Auslösung." Gleichzeitig starte die elektroakustische Alarmierung im gesamten Gebäude, das Licht in den Sälen werde automatisch angeschaltet und die Projektoren stoppen die Vorführung. "Die Feuerwehr wird dabei ebenfalls automatisch alarmiert."

In diesem Moment, berichtet der Theaterleiter, habe die Sicherheit der Gäste höchste Priorität. "Unsere Aufgabe im Fall einer Evakuierung ist die Kontrolle der Kinosäle und der Toiletten, damit alle Gäste über die nächstgelegenen Notausgänge in Sicherheit gebracht werden." Sammelplatz für diese Fälle sei der Parkplatz in der Austraße.