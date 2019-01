Villingen-Schwenningen Es ist Zeit für gemeinsame Stunden

VS-Schwenningen. Bis zum Auftakt am Sonntag in einer Woche ist noch viel zu tun. Pfarrer Andreas Güntter schildert den zeitlichen Ablauf der Vorbereitungen: "Am Montagmorgen kommen die Mitarbeiter der Firma Holzbau Lauffer, die wie jedes Jahr die schweren Kirchenbänke aus der Pauluskirche tragen." Anschließend werden ehrenamtliche Helfer die Kaffeestube auf der Empore aufbauen und am Abend findet die Informationsveranstaltung für alle Helfer statt.

Davon sind es in diesem Jahr 437, die sich über das dreitägige Kontakttelefon angemeldet haben. Beim Blick auf die Helferzahlen bis ins Jahr 2012 zurück, stellt Güntter fest: "Es sind offensichtlich so viele wie noch nie." Demnach ist die Anzahl der Mitwirkenden von 333 sukzessive auf die heutigen 437 gestiegen. Das liege vor allem daran, dass immer mehr Gruppen statt einzelne Personen helfen. "Seit ein paar Jahren beteiligen sich die Auszubildenden von diversen Firmen an der Vesperkirche", sagt der Pfarrer. Da kämen dann eben gleich mal 15 auf einen Schlag. "Das ergibt insgesamt aber eine tolle Mischung und es lernen sich viele unterschiedliche Menschen kennen."

Am Mittwoch heißt es dann Stühle und Tische schleppen, wenn die Konfirmanden der Johanneskirche die Stühle und Tische dort in einen Lastwagen einladen und die Konfirmanden der Paulusgemeinde diese wieder auslagen. "Am Donnerstag kommen die Spülmaschinen und dann sind wir bis zum Wochenende hoffentlich soweit, dass am Samstag die Tagesleitungsteams den Feinschliff vornehmen", prognostiziert Güntter.