Villingen-Schwenningen Erneut groß angelegte Drogen-Razzia

Villingen-Schwenningen/Tuttlingen - In der Doppelstadt hat es am Donnerstag erneut eine groß angelegte Drogen-Razzia gegeben. Zahlreiche Beamte rückten am frühen Morgen aus, um – nach Informationen unserer Zeitung – insgesamt zwölf Objekte im gesamten Stadtgebiet zu durchsuchen. Wie Polizeisprecher Thomas Kalmbach berichtet würde die Polizeiaktion auch weitere Orte im Schwarzwald-Baar-Kreis und darüber hinaus im Landkreis Tuttlingen betreffen.