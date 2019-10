Villingen-Schwenningen Razzia im Drogenmilieu: SEK durchsucht Räume

Polizeisprecher Harri Frank vom Polizeipräsidium in Tuttlingen bestätigte entsprechende Informationen des Schwarzwälder Boten. Die Durchsuchungsaktion habe sich im Drogenmilieu abgespielt, Ziel der Fahnder seien mehrere Objekte sowohl in Villingen als auch in Schwenningen gewesen. Die Razzia sei in Folge von Durchsuchungsbeschlüssen der Staatsanwaltschaft in Konstanz erfolgt, die bei der Aktion am Samstagabend ebenfalls mit von der Partie war.