Villingen-Schwenningen Ein Szenario mit mancher Anspielung

Es ist ein ums andere Mal sehenswert, wie Ingeborg Jaag ihre Puppen so stilecht ins Licht rückt, dass sie scheinbar mitten im Museum lebendig werden. Diese Szenarien einrichten will sie auch weiterhin, aber keine neuen Puppen mehr basteln, stellt sie fest. Mit 76 Jahren falle manches nicht mehr so leicht wie früher. Auch ihrem Mann Herbert, der sie über all die Jahre unterstützt, beispielsweise die Holzgestelle für die Körper und viele Accessoires geschaffen hat, bereite die Arbeit zunehmend Mühe.

Für die Ausstellungen aber hat sie noch manche Idee, verrät Ingeborg Jaag. Und auch für das Plakat und die Postkarten haben sich die drei Macherinnen dieses Jahr einen Spaß einfallen lassen: Das Foto zeigt Rupert Kubon, wie er sich auf dem riesigen Schlüssel vom Rathaus abseilt.

Die Sonderausstellung "Schlüsselübergabe. Die Figuren von Ingeborg Jaag" ist von Sonntag, 6. Januar, bis Sonntag, 10. März, im Franziskanermuseum in Villingen zu sehen. Die Vernissage ist an Dreikönig um 16 Uhr. Die Begrüßung übernehmen Anselm Säger, Zunftmeister der Historischen Narrozunft, und Anita Auer, Leiterin der städtischen Museen. In die Ausstellung führt die Restauratorin Ina Sahl vom Museumsteam ein. Im Begleitprogramm gibt es einige Führungen. "Narri, Narro" heißt es bei den Familienführungen mit Ute Pernt sonntags am 20. Januar und 10. Februar jeweils ab 15 Uhr. Unter dem Motto "Wa trummlet au..." nimmt Gunther Schwarz die Besucher sonntags am 27. Januar, 17. Februar und 3. März jeweils ab 15 Uhr durch die Ausstellung mit. Zudem gibt es ein Kulturcafé mit Ingeborg Jaag und Vertretern der Narrozunft am Mittwoch, 13. Februar, ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr sowie am Fastnachtsmontag und -dienstag von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro, ermäßigt zwei Euro.