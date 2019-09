Villingen-Schwenningen Ehefrau vergewaltigt: Mann muss dreieinhalb Jahre in Haft

In Wohnung festgehalten

Am Morgen nach dieser Tat, bei der er seine Frau stundenlang in der Wohnung festgehalten hatte, wurde er festgenommen. Seit fünf Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Seine Frau, die ihn wegen viermaliger Vergewaltigung angezeigt hatte, wurde vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Nach ihrer Vernehmung bestand insbesondere für den Verteidiger des Angeklagten weiterer Aufklärungsbedarf. Auch die Ehefrau selbst sollte noch einmal befragt werden, nachdem sie Zeugen gegenüber geäußert haben soll, dass nicht alle ihre Tatvorwürfe wahr seien. Die 40-Jährige erschien aber nicht mehr vor Gericht und berief sich auf ihr Aussageverweigerungsrecht als Ehefrau.