Villingen-Schwenningen "Die Veeh-Harfe liefert ein musikalisches Erlebnis"

"Das Schöne ist, dass man dieses Instrument ohne Notenkenntnisse spielen kann", erklärt Schempp. Immer wieder ist er in seinen Kursen fasziniert, wie schnell die Teilnehmer das Prinzip verstehen, die ersten Töne spielen – und ihre ganz besonderen Erfolgserlebnisse feiern.

"Mir geht es in erster Linie darum, ­ Erwachsenen, die keine Gelegenheit hatten, ein Instrument zu lernen, und trotzdem musizieren möchten, diese Chance zu geben." Nicht immer sei es einfach, das weiß Schempp aus seiner Erfahrung. Die Schwellenängste seien groß: "Man hat sein Leben gelebt, man ist anerkannt und will sich nicht in die ›Gefahr‹ begeben, zu versagen oder etwas nicht begreifen zu können­."

Mit einem Wochenende rund um die Veeh-Harfe, das am 9. und 10. Juni in VS stattfindet, will der Musikpädagoge diese Ängste abbauen und noch mehr Menschen ermutigen, das Instrument kennenzulernen.