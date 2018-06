Villingen-Schwenningen Der Traum ist geplatzt: FC 08 Villingen verpasst Aufstieg

Die Vorzeichen waren eigentlich bestens. Erst am Sonntag hatten über 2500 Zuschauer im Villinger ebm-papst-Stadion den furiosen Sieg des Teams von Trainer Jago Maric bejubelt. Mit 8:1 fertigten die Fußballer den FC Bayern Alzenau ab und verschaffte sich damit eine ideale Ausgangslage. Doch nach der Niederlage sind nun alle Aufstiegsträume geplatzt.

Es wäre aber auch wirklich zu schön gewesen: Nach dem Abstieg in der Saison 2015/2016 aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Südbaden konnte in der darauffolgenden Spielzeit der sofortige Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des Bundeslandes gefeiert werden

Die Siegesserie riss damit aber nicht ab – im Gegenteil. Das eingeschworene Team sorgte diese Saison für Furore. Völlig überraschend setzte man sich frühzeitig im oberen Tabellendrittel ab. Mit 21 Siegen in 34 Spielen sicherten sich die Kicker die Vizemeisterschaft und qualifizierten sich damit für die Aufstiegsspiele zur Regionalliga. Doch nach der Niederlage bleibt den Nullachtern der direkte Durchmarsch in die vierthöchste Spielklasse in Deutschland verwehrt.