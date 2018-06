Fußball FC 08 Villingen: Aus der Traum

20.22 Uhr, Georgia Avenue 1. Die Pirmasenser Spieler reißen die Arme in die Höhe, führen Freudentänze auf. Schnell stehen »isotonische« Getränke bereit. Wenige Meter daneben sitzen enttäuschte Villinger auf dem Rasen. 45 Minuten lang hatte alles danach ausgesehen, als sollten die Nullachter den Durchmarsch in die Regionalliga feiern. Doch es folgte eine desolate zweite Hälfte.

Aus war der Traum. Maric hatte im Vergleich zum 8:1 gegen Alzenau eine Veränderung in der Startelf vorgenommen. Für Damian Kaminski durfte im linken Mittelfeld Tevfik Ceylan ran. Bei Pirmasens bekam Christopher Ludy eine Chance in der Startelf. Villingen versteckte sich - wie erwartet - von Beginn an nicht, sondern bestimmte gleich über viel Ballbesitz und gewonnene Zweikämpfe das Geschehen. So sprangen erste Halbchancen durch Cristian Gilés (4./7.) heraus.

Pirmasens hatte auf dem nach einem Gewitter noch feuchten Rasen Probleme, ein Rezept gegen das Villinger Kurzpassspiel sowie die Präsenz von Daniel Wehrle und Stjepan Geng im zentralen Mittelfeld zu finden. Dabei musste der FK ja gewinnen, wollten die Pfälzer in die Regionalliga aufsteigen. Dann jubelten die rund 200 mitgereisten 08-Fans bereits, doch FK-Goalie Daniel Kläs parierte einen Drehschuss von Gilés (19.). Der überhaupt nicht beschäftigte Villinger Goalie Christian Mendes sah auch in der Folge leicht überlegene Nullachter, doch der finale Pass wollte gegen defensive und fast nur auf Standards setzende Pirmasenser nicht gelingen. Pirmasens musste also in der zweiten Hälfte in der Offensive mehrere Gänge zulegen, wollte der FK den Aufstiegstraum der Nullachter zerplatzen lassen.