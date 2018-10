Villingen-Schwenningen Der neue Pächter wohnt oben drüber

VS-Schwenningen. Von der Tristesse der vergangenen Monate ist im ehemaligen "Trödler" nichts mehr zu sehen. Frisch renoviert erstrahlen die Räume, eine moderne Einrichtung sorgt für ein ansprechendes Ambiente. Nach fast zwei Jahren Leerstand haben Hrvoje Jozinovic und Renato Perisa die Bar "Best – Café, Bar, Lounge" eröffnet.

Damit ist nach langer Zeit des Wartens klar: der ehemalige "Trödler" bleibt eine Gastronomie. Nachdem im Januar 2017 das griechische Restaurant "Thessaloniki" ausgezogen war (wir berichteten), war sich Gebäudeinhaber Sven Hoffmann nicht so sicher, wo die Reise hinführen wird. Nachdem er 2008 den "Trödler" gekauft hatte, folgten mehrere Pächterwechsel und ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Den Ursprung, den der "Trödler" in seiner Anfangszeit unter dem ehemaligen Schwarzwaldwirt Manfred Aulich hatte, erreichte die Gaststätte jedoch nie mehr.

Über einen Italiener, der nie öffnete, einen Rumänen, dessen Angebot nicht angenommen wurde, und zuletzt dem griechischen Restaurant führte das Wechselspiel letztlich zum Leerstand. Nun aber ist Hoffmann zuversichtlich, dass die neuen Mieter "ein gutes Konzept" haben. "Das sind junge Leute, die da unten richtig Farbe reingebracht haben und sich etwas aufbauen wollen", sagt Hoffmann. Bis die neuen Betreiber gefunden wurden, ging viel Zeit ins Land und dabei lag die Lösung rückblickend so nah. "Herr Jozinovic wohnt schon länger hier im Haus" – und ist dem Eigentümer also kein Unbekannter. Interessenten hat es laut Hoffmann einige gegeben. "Es waren in der Zeit etwa acht Anfragen, die bei der beauftragten Immobilienfirma Baum eingegangen sind", berichtet er. Allerdings sei keine davon vielversprechend gewesen. "Bei einigen war sofort klar, dass es nichts langfristiges werden würde", urteilt Hoffmann. "Manche denken halt, sie hängen ein Schild auf und werden reich. Doch in der Gastronomie muss man hart arbeiten."