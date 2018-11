Villingen-Schwenningen Der Countdown läuft

Knapp sechs Wochen bleibt den Handwerkern in der Neckarhalle Zeit, um ihre Arbeiten zu beenden. Anders als ursprünglich geplant, wird die erste Veranstaltung in der neuen Halle nicht das Abstauben der Narrenzunft am 6. Januar, sondern die Abschiedsfeier von Oberbürgermeister Rupert Kubon am 21. Dezember sein.