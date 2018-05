Villingen-Schwenningen Neckarhalle nimmt Gestalt an

VS-Schwenningen. Ende Dezember soll sie fertig sein – die Neckarhalle. Seit vergangenem Mittwoch ist die Lichtkunst, die drei Außenwände der Halle ziert, angebracht worden. Nach den Entwürfen des Berliner Künstlers Andreas Schmid soll die Beleuchtung "das Gebäude aktivieren, ohne seine ästhetische konstruktive Grundform in Frage zu stellen." Die Aluminiumprofile sind gespickt mit LEDs, die unterschiedliche Weißtöne erzeugen können. Sie wurden in verschiedenen Größen, Winkeln und Höhen an der Halle angebracht.

Die Kosten für die Lichtkunst belaufen sich auf 50 000 Euro, die größtenteils von der Stadt gezahlt werden, weil sich zu wenig Sponsoren gefunden haben.

Im sozialen Netzwerk Facebook wird das Kunstwerk kritisch beäugt. So schreibt ein Nutzer beispielsweise: "Beim Anbringen hat man wohl die Wasserwaage vergessen", ein anderer meint, "Das Geld hätte man sinnvoller Nutzen können". Auch die Kommentare über die Halle selbst sind überwiegend negativ behaftet. "Dunkelgrauer Klotz­ ohne innovative Architektur" ist häufiger zu lesen.