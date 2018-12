Villingen-Schwenningen Das Nachtbus-Konzept fährt jetzt in den Sitzungssaal

Mittlerweile befasste sich auch der Arbeitskreis Verkehr und Öffentlicher Personen Nahverkehr (ÖPNV) mit dem Thema, das seit dem Vorfrühling 2017 diskutiert wird: Die Resonanz sei bei der Präsentation gut gewesen", so Maier. Und so geht der Busunternehmer davon aus, dass die Fahrt durch die politischen Gremien reibungslos weiter laufe. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, bestätigte nicht nur, dass im neuen Jahr bald eine Vorlage zum Thema Nachtbus in die politischen Gremien gehen soll. Sie kann auch Maiers Zuversicht teilen. Die Verwaltung unterstütze das Vorhaben: "Der Wille ist durchaus da, das Projekt umzusetzen." Ja oder Nein: Nun liegt es am Gemeinderat.

Ein Rückblick: Klaus Maier, einer der Geschäftsführer der VGVS, wirkt als Katalysator für das Projekt Nachtbus, organisiert ab 2017 mit seinen Kollegen Manfred Schürmann und Frank Wiest die ersten Gespräche, feilt in mehreren Terminen mit Mitstreitern an möglichen Fahrplänen, Zeiten wie Anbindungen zwischen den beiden großen und den kleinen Stadtbezirken. Ende 2018 sind die VGVS-Geschäftsführer eigentlich fast am Ziel.

Partygänger kommen weg