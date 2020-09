Villingen-Schwenningen Continental: Protest gegen Entlassungen

Und weiter: "Dagegen fehlen verlässliche Perspektiven für die Beschäftigten und die jeweiligen Standorte. Am Standort Villingen soll es 170 Mitarbeiter treffen."

Das wollen die Arbeitnehmervertreter und die IG Metall Villingen-Schwenningen nicht einfach so hinnehmen. So wurde zum bundesweiten Conti/Vitesco Aktionstag aufgerufen, und die Beschäftigten aus Villingen machten mit Flugblättern und einem Auto-korso auf sich aufmerksam.

In Zukunft sei erkennbar, wer bei Continental in Villingen arbeitet. "Für uns, die Betriebsräte von Continental und die Gewerkschaft IG Metall, stehen Arbeitsplatzsicherung und verlässliche Perspektiven für alle Beschäftigten unverändert an erster Stelle", erklärt Thomas Bleile, Erster Bevollmächtigter der IG Metall VS.