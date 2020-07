Villingen-Schwenningen Clan-Kriminalität: Freie Wähler in großer Sorge

Unsere Zeitung hatte dabei deutlich gemacht, dass trotz massiver Beschwerden von Seiten der Anwohner und Eigentümer in jenem Gebäudekomplex in der Färberstraße die Stadt dem offensichtlich illegalen Discobetrieb keinen Riegel vorschiebt. Regelmäßige Lärmbelästigungen – wohl erneut am vergangenen Wochenende – machten in den vergangenen Jahren immer deutlich, dass es sich um keine gewöhnlichen Speise- und Schankwirtschaften handelt. Vermutet wird, dass eine einflussreiche Unternehmerfamilie als Clan im Hintergrund wirkt.

Der stellvertretende Fraktionssprecher Bertold Ummenhofer äußert dabei die "Sorge darüber, dass durch Clanbildung ähnliche Verhältnisse wie in Berlin oder anderen Großstädten in unserer Stadt Platz greifen". Diese Sorge werde dabei laut Ummenhofer darin bekräftigt, dass sich eines der mutmaßlichen Clanmitglieder – in dem Fall handelt es sich um den Eigentümer der "Moon Lounge" – dahingehend geäußert hat, dass ihnen der ganze Schwarzwald gehöre.