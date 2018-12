VS-Herzogenweiler (wz). Die Glaserzunft bietet am Samstag, 8. Dezember, den Christbaummarkt in Herzogenweiler an. Seit nunmehr 17 Jahren richten die Narren diese vorweihnachtliche Attraktion mit Volksfestcharakter aus. Damit sich aber auch Familien von auswärts im kleinsten Stadtbezirk wohlfühlen können, wird es Interessenten möglich gemacht, den Christbaum im dafür vorgesehenen Revier auszusuchen und nach Wunsch unter fachlicher Anleitung auch selbst zu fällen. Aber auch an bereits gefällten Bäumen gibt es genug Auswahl. Damit jeder Baum möglichst lange frisch bleibt, werden die Bäume meist erst während der Woche nach den Regeln des Mondkalenders gehauen. Der Christbaummarkt beginnt punkt 13 Uhr, erst dann fährt der voll beladene Christbaumzug zum Abladebahnhof Kühlhaus, dem Glaserstüble, vor.