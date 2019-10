Villingen-Schwenningen Brand in Weinhaus Schunk: Handyakku war schuld

Bei einem technischen Versagen würde die Energie nach Angaben des Instituts in thermischer Form abgegeben. Die steigenden Temperaturen sorgen für ein Freisetzen von brennenden Gasen, die wiederum zum so genannten thermischen Durchgehen führen. "Es kommt in der Regel zu einer heftigen Flammenbildung, Zellen können sogar explodieren oder wie eine Silvesterrakete durch die Luft geschleudert werden", heißt es seitens des Instituts.

Doch wie soll man sich davor schützen? Das IFS erklärt, dass Akkus auf einer feuerfesten Unterlage, nur mit Ladegeräten, die für das Produkt vorgesehen sind und möglichst unter Aufsicht geladen werden sollten. Dies betreffe nicht nur Handys, sondern auch Akkus von Laptops, Werkzeugen oder Pedelecs.

In diesem Zusammenhang kam es in Villingen übrigens im Juni 2018 zu einem Brand, der glimpflicher verlief. Damals hatte sich ein Segway beim Laden in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in den Erbsenlachen entzündet und für eine Rauchentwicklung gesorgt. 15 Bewohner mussten aufgrund der giftigen Gase evakuiert und versorgt werden, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Die Gefahr ist also keinesfalls zu unterschätzen – dies haben die beiden Brände deutlich gemacht.

