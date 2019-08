Villingen-Schwenningen Brand in Uhrenfabrik: Feuerwehr rückt erneut aus

Nein, einen Kommentar zur Zukunft der Firma möchte Gerold Engstler, Geschäftsführer der gleichnamigen Schwarzwalduhrenfabrik in der Robert-Bosch-Straße, nicht abgeben. Aber wer möchte es ihm verdenken? Seit Montag ist in dem familiengeführten Unternehmen nichts mehr, wie es vorher einmal war, nachdem ein technischer Defekt an einer Absauganlage für einen Brand gesorgt hatte.

Der Brand

Um 21.30 Uhr und damit über 13 Stunden, nachdem die Einsatzkräfte zur Explosion mit anschließendem Brand gerufen wurden, rückte die Feuerwehr am Montagabend ab. Rund 120 Kräfte hatten über Stunden bis zur Erschöpfung gegen den Brand und die zahlreichen Glutnester gekämpft. "So ein Kellerbrand ist immer schwierig, es hatte sich eine enorme Hitze entwickelt", berichtet Kommandant Ralf Hofmann am nächsten Tag. Insbesondere das Verpackungsmaterial sei Futter für die Flammen gewesen. Doch im Keller warteten nicht die einzigen Probleme auf die Feuerwehr – denn das Feuer fraß sich bis ins Dach.