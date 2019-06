Villingen-Schwenningen Blitzer im Visier von Vandalen

Bereits am ersten Standpunkt im Villinger Fürstenbergring – dort hatte die Stadt die Geschwindigkeitsmessanlage am 15. Mai platziert – wurde der Anhänger von bislang Unbekannten beschmiert. Dabei sprayte man nicht nur die Scheibe zu, durch die die Verkehrssünder geblitzt werden, der "Künstler" hatte auch noch ein Herz auf der Hülle platziert. Ein weniger freundlichen Gruß hinterließ ein Schmierfink hingegen in der Nacht auf Freitag. Am neuen Standort in der Schwenninger Neckarstraße (im dortigen 30er-Zonen-Bereich vor dem Altersheim) wurde erneut die Scheibe komplett schwarz zugesprüht. Zudem prangt am Anhänger nun ein Mittelfinger.

Insgesamt sechs Angriffe

Das waren jedoch nur zwei von insgesamt sechs Angriffen auf den Enforcement Trailer. Laut Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, hätte man an der Anlage auch schon Klebeband und eine Art Leim angebracht. "Der Kommunale Ordnungsdienst hat ihn deshalb natürlich im Blick und kann direkt reagieren, wenn Sachbeschädigungen erfolgt sind", so Brunner auf Anfrage unserer Zeitung.