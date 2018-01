Villingen-Schwenningen Altglas: Kommt Hinweis auf Einwurf-Verbot?

Über 80 Euro soll ein 26-Jähriger zahlen, weil er im Villinger Kurgebiet an Neujahr verbotenerweise Altglas in einem Container entsorgt und damit gegen die städtische Polizeiverordnung verstoßen hat. Die Berichterstattung unserer Zeitung zu diesem Fall hat zu heißen Diskussionen in den sozialen Netzwerken geführt.

Unverhältnismäßig?

Völlig unverhältnismäßig finden zahlreiche Leser die Konsequenzen, die dem Beschuldigten drohen. "Wenn er die Flaschen in den Wald geworfen hätte, käme er günstiger weg", verweist einer von ihnen auf den Bußgeldkatalog, der für solche Vergehen Strafen ab 25 Euro vorsieht.