Villingen-Schwenningen Altglas entsorgt: 90 Euro Geldbuße

Wie kommt es zu diesem Vorwurf? Wir konfrontieren die Stadtverwaltung mit dem Schreiben. "Es gab eine schriftliche Anzeige aus der Bürgerschaft", berichtet Pressesprecherin Oxana Brunner und beruft sich dabei auf die Polizeiverordnung.

Hat ein Nachbar den Verursacher verpfiffen?

Demnach ist "die Kommune für den Schutz gegen Lärmbelästigung zuständig und muss bei Verstößen dagegen tätig werden". Und: Das Benutzen der Wertstoffcontainer, so steht in der Verordnung geschrieben, sei nur an Werktagen in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr gestattet – Zuwiderhandlung ziehe eine Anzeige nach sich.

Von einem strikten Einwurfverbot zu bestimmten Zeiten ist auf dem Container jedoch keine Rede. Dort wird auf einem Schild lediglich der freundliche Wunsch an die Nutzer formuliert: "Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitbürger!"

In der Regel, so betont Brunner, seien es tatsächlich Anzeigen aus der Bürgerschaft, auf die die Stadt reagiert – im vergangenen Jahr war dies nur ein Mal der Fall. Die Wahrscheinlichkeit, einen Verursacher "auf frischer Tat zu ertappen" sei eher gering – "die 109 Standorte für Glas mit insgesamt 327 Containern in VS werden ja nicht täglich bewacht", erklärt die Sprecherin.

Genau das hat aber wohl einer der umliegenden – vermutlich lärmempfindlichen – Nachbarn gemacht. Um den Übeltäter identifizieren zu können, hatte dieser wohl das Auto-Kennzeichen des 26-Jährigen an das Bürgeramt geschickt. "Woher soll er sonst wissen, wer ich bin?"

Eines ist jedenfalls sicher – für den Verursacher wird es richtig teuer! Brunner: "Das Bußgeld beträgt 60 Euro zuzüglich 22,50 Euro Gebühren" Also 88,50 Euro insgesamt. Zum Vergleich: Für die Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer musste bis vor wenigen Monaten ebenfalls 60 Euro an Bußgeld gezahlt werden.

"Das ist wirklich harter Tobak", schüttelt der junge Mann den Kopf. Besonders bitter stößt dem Beschuldigten auf, dass er als ehrenamtlicher Feuerwehrmann Jahr für Jahr kiloweise Müll von Mitmenschen aus den Wäldern aufpickt, "und jetzt muss ich eine Strafe zahlen, weil ich mein Altglas in einen Container geworfen habe!"

Er sieht deshalb auch erst mal nicht ein, sich zu dem ungewöhnlichen Tatvorwurf zu äußern. "Ich habe das Schreiben bisher ignoriert."

Der junge Mann ist nun gespannt darauf, wie viel Aufwand das Bürgeramt in der Ahndung einer solchen Tat betreibt...