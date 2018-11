Villingen-Schwenningen "Alte Bekannte" gewinnen Publikum schon mit erstem Song

Die Nachfolgerband der Wise Guys war am Freitagabend zum ersten Mal zu Gast in Villingen und hatte das Publikum schon ab dem ersten Song für sich gewonnen. Mit ihrer aktuellen Tour "Los geht’s" sind Dän, Nils, Björn, Ingo und Clemens in ganz Deutschland unterwegs. Nach der Auflösung der Wise Guys im vergangenen Jahr fehlten der nur noch dreiköpfigen Band zwei neue Mitglieder. Daraufhin schlossen sich Ingo und Clemens der Gruppe an, und von da an muszierten die fünf Musiker zusammen.

Obwohl die neue Band seit nicht mal einem Jahr gemeinsam live auftritt, stellten die Sänger in der Neuen Tonhalle unter Beweis, wie gut sie zusammen harmonieren. Gemeinsam haben die fünf Musiker 130 Jahre Bühnenerfahrung.

Dem Villinger Publikum bot die Band ein unglaubliches Spektakel. Neben ihren eigenen Songs von ihrem Debüt-Album "Wir sind da!" performten die "Alten Bekannten" auch diverse Coversongs wie beispielsweise "Billie Jean" vom King of Pop, aber auch Lieder ihrer Vorgängerband Wise Guys.