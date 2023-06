In nur wenigen Stunden fällt der Startschuss für das Southside Festival. Auch die Händler und Gastronomen in Neuhausen ob Eck stehen bereit, die zusätzlichen hungrigen Festivalgäste zu begrüßen und zu versorgen.

Die Vorfreude auf das bevorstehende Southside Festival ist groß – auch bei den Händlern und Gastronomen im nahe gelegenen Neuhausen ob Eck.

„Voll im Produktionsstress“ und voller Vorfreude stecken derzeit Thomas Wölki und seine Mitarbeiter: Mit Brötchen, süßen Stücken und anderen Backwaren versorgt die Thomas-Wölki-Bäckerei in der Meßstetter Straße neben Caterern und Aufbau-Team auch die Helfer des Technischnen Hilfswerks (THW), Johanniter und Feuerwehr vor Ort.

„Die Vorbereitung beginnt schon etwa drei bis vier Wochen vor Festivalbeginn und endet erst, wenn der Abbau wieder abgeschlossen ist“, sagt Wölki. „Neben Weihnachten und Silvester ist das Southside Festival für uns die geschäftigste Zeit im Jahr.“ Während des Festivals selbst komme ein Großteil der Besucher samstags und sonntags zum Frühstücken bei ihm vorbei. In dieser Zeit liefere Wölki „knapp über tausend Brötchen“ an Caterer und Hilfskräfte.

Gute Zusammenarbeit mit Caterern und Hilfskräften

„Daneben kaufen die Besucher vor allem Grillzeug, zum Beispiel Baguettes, oder Brötchen ein.“ Am Donnerstag und Montag – Anreise- beziehungsweise Abreisetag – kämen sie höchstens kurz für einen Kaffee rein. Wölki: „Die wollen schnell aufs Festival – oder schnell wieder heim.“

Mit den Hilfskräften habe sich eine enge Zusammenarbeit entwickelt, erklärt Wölki. Ein Caterer habe ihn zum Beispiel gefragt, ob dieser seine Kleidung in Wölkis Bäckerei waschen könne. Kein Problem für Wölki, der entsprechende Geräte dafür vor Ort hat. „Im Gegenzug versorgt er uns mit Mittagessen.“

Vorräte sind bereits eingekauft

„Mal schauen, was auf mich zukommt“, sagt Khawar Nawaz Tarar, Inhaber des örtlichen Pizza & Kebap Haus in der Robert-Bosch-Straße. Mit Festivals habe er nach eigenen Angaben bisher keine Erfahrungen gemacht – das Southside ist für ihn als Gastronom also eine Premiere. Er klingt aber zuversichtlich und freut sich auf die zusätzlichen Gäste in seinem Lokal – vorgesorgt hat er schon mal.

Schon etwas erfahrener ist da Inhaber Ulas Yen von Can Kebap und Pizza in der Tuttlinger Straße: Wie vergangenes Jahr habe er auch in diesem Jahr unter anderem mehr Vorräte eingekauft. Allerdings klingt er etwas weniger optimistisch, was seine Besucherzahlen angeht: „Von den rund 60.000 Besuchern im vergangenen Jahr waren höchstens 30 bis 40 Leute bei uns.“

Zum einen sei es 2022 sehr heiß gewesen, zum anderen spiele der Ticketpreis seiner Meinung nach eine Rolle: „Die Leute bezahlen inzwischen 270 Euro pro Ticket und bleiben dann – verständlicherweise – eher vor Ort.“ Auch das Essensangebot auf dem Festivalgelände selbst spielt laut einer weiteren Unternehmerin dabei eine Rolle.

Mehrheit der Festivalgäste ist „super nett“

In einem Punkt sind sich die Beteiligten aber einig: Die Festivalbesucher, die zu ihnen kommen, benehmen sich allesamt vorbildlich. Ihnen sei bislang keine Kritik zu Ohren gekommen – weder von anderen Gästen noch von Anwohnern. „Bei rund 65 000 Besuchern gibt es immer ein paar Idioten“, kommentiert Thomas Wölki. Aber die Mehrheit der Festivalgäste sei „super nett“ und lasse zum Beispiel einen Euro da, nachdem sie sein Klo benutzt haben – und zwar von sich aus.

Southside Festival

Das Festival

Das Southside Festival findet auf dem Gelände des take-off GewerbeParks in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) in Baden-Württemberg statt. Erstmals wurde es 1999 in der Nähe von München in Bayern abgehalten. Ausgelegt ist es für bis zu 65.000 Besucher und gilt als eines der größten Open-Air-Festivals in Deutschland.

Essen und Trinken

Insgesamt stehen auf dem Festivalgelände 102 Essens- und Getränkestände zur Verfügung. Das Catering des Sicherheitsdienstes und des Southside-Teams zählt ungefähr 27.000 Mahlzeiten insgesamt.

Tickets

Bis kurz vor Festivalbeginn am Freitag, 16. Juni, war das Festival noch nicht ausverkauft. Tickets können im Ticket-Onlineshop des Southside Festivals oder auch auf Eventim erworben werden. Der Festivalpass von Donnerstag, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, kostet 259 Euro. Tagespässe kosten je 119 Euro.