Am Sonntag steht für den VfB Stuttgart das letzte Auswärtsspiel in der regulären Bundesliga-Saison 2022/23 beim 1. FSV Mainz 05 an. Die Anhänger der Schwaben lieferten Woche für Woche zuschauerstark ab. Wir blicken auf die Zahlen der Auswärtsfahrer.

Zwei Bundesliga-Spieltag stehen noch aus. Der VfB Stuttgart hat noch alle Optionen – er kann noch die Klasse halten, in die Relegation müssen oder gar absteigen. Garantiert erstklassig beim Club mit dem Brustring: Der Support der Fans. Die Heimspiele in der Baustelle Mercedes-Benz Arena waren so gut wie immer ausverkauft. Bisher konnte der VfB fünf Heimspiele gewinnen. Nur ein weiterer Sieg kam auswärts hinzu. Und dieses 3:2 beim VfL Bochum am 9. April war der erste Auswärtssieg in der Bundesliga seit dem 11. Dezember 2021. 20 der bisher 29 Punkte sammelten die Schwaben in Heimspielen.

Uneingeschränkter Auswärts-Support

Umso stärker ist es, wie viele VfB-Fans dem Verein auswärts begleiteten. Mit einem Durchschnitt von etwa 4.500 Anhängern pro Auswärtsspiel liegt der VfB Stuttgart auf dem 8. Platz in der Bundesliga. Auf Platz 1 und gleichzeitig auch der einzige andere Club im Abstiegskampf, der hier vor dem VfB abschneidet, ist Schalke 04 mit durchschnittlich über 7.000 Auswärtsfans. Insgesamt fuhren bisher über 71.000 VfB-Fans zu den Auswärtsspielen. Den Höchstwert erreichten die Schwaben in Dortmund, den Tiefstwert in Wolfsburg. Besonders stark waren die 7.000 Fans an einem Dienstagabend in Hoffenheim.

