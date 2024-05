VfB Stuttgart in Wildberg

1 Beim VfB Stuttgart hat man jede Menge Anlass zum Jubel. Foto: Tom Weller/dpa

Anpfiff für einen Fußballspaß der ganz besonderen Art: Das Camp der VfB-Fußballschule ist vom 24. bis zum 26. Mai zu Gast beim TSV Wildberg.









Los geht es am Freitag von 14 Uhr bis 17.30 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 15.30 Uhr. In diesen Zeitspannen finden täglich zwei Trainingseinheiten und ein Turnier mit tollen Preisen statt. Das Training wird von einem Team erfahrener und lizenzierter Fußballtrainer geleitet und basiert auf dem erfolgreichen Konzept der Jugendabteilung des VfB Stuttgart.