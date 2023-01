VfB Stuttgart in Marbella

Das erste Testspiel in Marbella gegen den FC Sion hat der VfB Stuttgart 3:0 gewonnen. Nun geht es gegen Sparta Prag.

Der VfB Stuttgart bestreitet ab 16 Uhr sein zweites Testspiel im Trainingslager in Marbella. Wir sind vor Ort und informieren aktuelle mit unserem Liveticker. Viel Spaß damit.















Einen ersten Sieg hat der VfB Stuttgart schon eingefahren im Trainingslager in Marbella. Am vergangenen Sonntag gab es ein 3:0 gegen den Erstligisten FC Sion aus der Schweiz. Am Donnerstagnachmittag steht nun die zweite Begegnung in Spanien auf dem Programm.

Gegner auf dem Trainingsplatz nahe des Teamhotels ist ab 16 Uhr Sparta Prag. Das Team steht in der ersten tschechischen Liga derzeit auf Rang drei und setzt am 28. Januar die Saison mit der Partie gegen Sigma Olmütz fort. Trainiert werden die Tschechen vom Dänen Brian Priske.

Für den VfB Stuttgart ist es die Generalprobe für den Restart der Bundesliga am 21. Januar gegen den 1. FSV Mainz 05. Bislang hat sich im Trainingslager in Marbella eine voraussichtliche Startelf abgezeichnet. Lässt Trainer Bruno Labbadia diese sich weiter einspielen? Oder versucht er noch einmal etwas Neues?

Wir sind vor Ort und berichten mit unserem Liveticker von der Partie.

Für den VfB endet am Freitag das Trainingslager in Marbella, wo die Mannschaft sich seit dem 2. Januar auf die restliche Saison vorbereitet hat. In Stuttgart bleibt dem Team dann noch eine Woche für den Feinschliff vor dem Auftakt gegen Mainz 05.