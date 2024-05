12 Der VfB Stuttgart will am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach einen weiteren Sieg einfahren. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart will am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach einen weiteren Sieg einfahren und Geschichte schreiben. Voraussichtlich mit folgender Aufstellung.









Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) Borussia Mönchengladbach am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Vor vollem Haus, die Stuttgarter Arena ist wieder einmal ausverkauft. Für Trainer Sebastian Hoeneß eine große Freude: „Wir wollen noch einmal gemeinsam richtig Spaß haben“, sagt der Trainer und meint damit die große Abschlusssause, die man zusammen mit den Fans am Samstag feiern möchte. Schließlich geht es auch noch um etwas. „Wir wollen mit 73 Punkten Geschichte schreiben und auch wenn wir es nicht in der eigenen Hand haben, eine Vizemeisterschaft ist schon ein Ziel, für das es sich lohnt, alles zu investieren“, sagt Hoeneß.