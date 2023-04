17 Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend 1:1 beim FC Augsburg gespielt. Trainer Sebastian Hoeneß war lediglich mit der zweiten Hälfte zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga musste der VfB Stuttgart beim FC Augsburg antreten. Nach schwacher erster Hälfte und einem 0:1-Rückstand hat sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach der Pause gesteigert und noch den Ausgleich erzielt. Wir haben nach dem Spiel (Liveticker zum Nachlesen)die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es war ein intensives Spiel, erwartet schwer für uns. Was uns zunächst gefehlt hat, war Tiefe, deshalb haben wir in der Pause gewechselt, dann wurde es auch besser. Es war weiter umkämpft, wir haben das Spiel aber Stück für Stück auf unsere Seite gezogen. Bei allem Willen, das Spiel zu drehen, mussten wir aber auch extrem diszipliniert bleiben und gut verteidigen. Das haben wir in der zweiten Hälfte ausgesprochen gut gemacht. Unterm Strich nehmen wir den Punkt mit. Wir sind nicht happy mit dem Ergebnis, können aber stolz sein auf die zweite Hälfte. Nächste Woche wollen wir den Punkt gegen Gladbach veredeln.“

FCA-Trainer Enrico Maaßen: „Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, mussten dann aber fünfmal verletzungsbedingt wechseln. Vorne ist uns dann die Wucht abhanden gekommen. Mit der zweiten Halbzeit sind wir nicht zufrieden. Der VfB hat wahnsinnig viel investiert. Das Minimalziel, Stuttgart auf Abstand zu halten, haben wir geschafft. Das 1:1 ist das gerechte Ergebnis.“

VfB-Torhüter Fabian Bredlow: „Die zweite Hälfte war deutlich besser, die erste müssen wir aufarbeiten. Wir wussten, was auf uns zukommt, waren aber doch in der einen oder anderen Situation überrascht, wie intensiv die Augsburger gespielt haben. Sie haben uns ein bisschen den Schneid abgekauft. In der zweiten Hälfte haben wir besser hinten rausgespielt, die Räume besser gefunden. Insgesamt haben wir extrem wenig zugelassen. Für uns ist jeder Punkt ein gewonnener Punkt.“

VfB-Abwehrspieler Josha Vagnoman: „Die Moral haben wir aus den letzten Spielen mitgenommen. Auch wenn die erste Hälfte nicht nach Plan lief, sind wir zurückgekommen. Dann haben wir auf Viererkette umgestellt und es funktionierte etwas besser. Mit dem einen Punkt müssen wir leben. Leidenschaft und Glaube sind zu 100 Prozent vorhanden.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Der FC Augsburg hat so gespielt, wie wir sie erwartet haben. Durch das frühe Gegentor wurde es für uns noch schwerer, uns sind wenige Offensivaktionen gelungen. Wir haben kaum unseren spielerischen Rhythmus gefunden. Am Ende sind wir aber gegen den Augsburger Abwehrblock angerannt. Unser Tor war verdient, wir fahren mit einem gewonnenen Punkt nach Hause. Wir haben jetzt eine Ergebniskonstanz, die Kurve zeigt insgesamt nach oben.“

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.