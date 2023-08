17 Der VfB Stuttgart gerät, wie hier Serhou Guirassy (rechts) gegen Mohamed Simakan, in Leipzig nach der Pause aus dem Gleichgewicht. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Bei der heftigen Niederlage in Leipzig zeigt sich, dass der VfB erst auf dem Weg zu einer gefestigten Mannschaft ist. Es braucht mehr Widerstandsfähigkeit – wir analysieren die Situation.









Man muss sich keine größeren Sorgen um Alexander Nübel machen. Der Torhüter des VfB Stuttgart wirkte nach dem Leipziger Abend keineswegs verunsichert, nachdem er zuvor mit einer falschen Entscheidung die Niederlage des Fußball-Bundesligisten eingeleitet hatte. Vielmehr blieb der 26-Jährige nach dem Schlusspfiff aufrecht in seiner Haltung. Er stand zu seinem Patzer. So ein Fehler passiert in seinem Beruf eben, wenn die Kollegen vor ihm unter Dauerdruck stehen und der Gegner immer stärker wird. Also, analysieren und abhaken. Weiter geht’s. Das war Nübels Botschaft.