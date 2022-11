14 Naouirou Ahamada (rechts, gegen Alassane Plea) und der VfB fanden bei Borussia Mönchengladbach erneut nur schwer ins Spiel. In unserer Bildergalerie haben wir weitere Eindrücke der Partie vom Freitagabend zusammengestellt. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Niederlage in Gladbach war keineswegs unvermeidbar – sie geht aber letztlich auch in Ordnung, weil der VfB ein Manko einfach nicht in den Griff bekommt, kommentiert David Scheu.















Link kopiert

Nein, klar unterlegen war der VfB Stuttgart in Gladbach wirklich nicht. Das Team von Michael Wimmer spielte am Niederrhein die meiste Zeit munter mit, hatte am Ende sogar mehr Torschüsse als der Gegner und eine bessere Zweikampfquote. Aber eben keine Punkte.