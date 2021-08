11 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart haben bei BFC Dynamo 6:0 gewonnen. Foto: dpa/Andreas Gora

Nach dem 6:0 des VfB Stuttgart bei BFC Dynamo in der ersten Runde des DFB-Pokals haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Berlin/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde des DFB-Pokals bei BFC Dynamo deutlich mit 6:0 gewonnen und gegen den Regionalligisten aus Berlin nichts anbrennen lassen.

Nach der Begegnung in der Hauptstadt haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo:

„Das Spiel war nicht so einfach, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der BFC hat gezeigt, warum er in der Regionalliga an der Tabellenspitze steht. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir ins Spiel reingekommen sind und unsere Abläufe gegriffen haben. Aber ich muss den Jungs ein Kompliment aussprechen, die das einfach sehr professionell angegangen sind. Wir haben nicht nachgelassen und die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Man hat gesehen, dass in unserem Angriffsspiel die Abläufe stimmen und wir auf einem guten Weg sind. Jetzt haken wir dieses Spiel relativ schnell ab und legen den Fokus auf die Partie gegen Fürth.“

BFC-Spieler Christian Beck:

„Ich muss ehrlich sagen: 6:0 tut schon ein bisschen weh. Das hört sich nicht so gut an. Aber wir wissen, dass wir zeitweise auch gut dagegen gehalten haben. Darauf müssen wir aufbauen.“

VfB-Torschütze Hamadi Al Ghaddioui:

„Die Aufgabe für den heutigen Tag lautete, dass wir eine Runde weiterkommen – und das haben wir geschafft, deswegen können wir hocherfreut zurück nach Stuttgart fahren. Den Ausschlag für den Sieg hat gegeben, dass wir in der Defensive gut gestanden sind, früh ein Tor gemacht und dann nachgelegt haben. Nach der langen Saisonvorbereitungsphase ist so ein Sieg sehr wichtig für die Mannschaft und es ist natürlich gut fürs Selbstbewusstsein jedes einzelnen Torschützen aber auch der ganzen Mannschaft, dass wir heute sechs Tore erzielt haben. Das ist ein top Saisonstart heute.“

VfB-Linksverteidiger Borna Sosa:

„Ich bin sehr glücklich, dass wir 6:0 gewonnen haben, weil es sehr wichtig ist, mit einem guten Gefühl in die Saison zu gehen – und weil wir natürlich dadurch eine Runde weitergekommen sind. Zudem bin ich glücklich und stolz, zum ersten Mal der Kapitän eines so großen Clubs wie dem VfB zu sein – es ist mein viertes Jahr hier, das bedeutet mit viel. Nach diesem Erfolg, meinem Tor und meinem Assist freue ich mich jetzt umso mehr auf die neue Bundesligasaison. Ich hoffe, dass der heutige Tag ein gutes Vorzeichen für die Saison ist.“

VfB-Torhüter Fabian Bredlow:

„Im Großen und Ganzen war es ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. In der ersten Hälfte haben wir uns zwar ein bisschen schwer getan, Chancen zu kreieren, in der zweiten haben wir uns dafür genug Torchancen erarbeitet. In der ersten Halbzeit sind wir kompakt gestanden, haben eigentlich gar nichts zugelassen, unsere Tore gemacht – und daran haben wir in der zweiten Halbzeit angeknüpft. Mit zunehmender Spieldauer hat man phasenweise gemerkt, dass bei dem einen oder anderen ein bisschen die Kraft nachgelassen hat, daran müssen wir jetzt noch arbeiten. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber freuen uns heute über den klaren Sieg und fahren jetzt mit einem guten Gefühl heim.“

