11 Torschütze Borna Sosa (rechts)und Konstantinos Mavropanos nach dem 2:0. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Mueller

Der VfB Stuttgart lässt in der ersten Runde im DFB-Pokal nichts anbrennen und gewinnt souverän mit 6:0 bei BFC Dynamo. Im Netz zeigen sich manche Fans fast gelangweilt.

Berlin - Nachdem der VfB Stuttgart vergangene Woche beim Testspiel gegen den FC Barcelona doch recht deutlich seine Grenzen aufgezeigt bekommen hatte, lief es am Samstag in der ersten Runde im DFB-Pokal bei BFC Dynamo in Berlin genau andersherum. Die Gäste gewannen souverän mit 6:0 und ließen nichts anbrennen. Auf Twitter nahmen die Fans der Roten den Pflichtsieg gegen den Regionalligisten wohlwollend auf.

Für viele stach Borna Sosa hervor, der für die Schwaben den zweiten Treffer der Partie erzielte:

Auch Konstantinos Mavropanos erntete reichlich Lob:

Tor um Tor überzeugte aber die gesamte Mannschaft bei der Galavorstellung.

Spannung kam dabei nicht wirklich auf.

Einzig die Sorge, dass sich die Profis verletzen könnten, trieb die Twittergemeinde der Roten noch um:

Ähnlich sah es dieser User:

Viel mehr Worte als „Der Drops ist gelutscht“ musste man dann wahrscheinlich auch nicht mehr verlieren:

Wobei das Spiel für manche so einseitig zu sein schien, dass sie damit begannen, sich über die Frisuren der Schwaben Gedanken zu machen:

Auf wen der VfB Stuttgart in der nächsten Pokalrunde trifft, ist noch nicht bekannt.