VfB-Fanclub Albstadt: Serhou Guirassy gratuliert persönlich

1 Gruppenbild mit Profis – es zeigt (hinten, von links)Benni Beck, Luca Raimund, Dragan Bauska, Serhou Guirassy und Steffen Brausam sowie vorne links Jörg Brunner und vorne rechts Tobias Beck. Foto: Jörg Wahl

Im Juli hatte der Albstädter Fanclub des VfB Stuttgart sein 25-jähriges Bestehen gefeiert – nachträglich, denn coronabedingt war man gezwungen gewesen, das Fest um zwei Jahre zu verschieben. Jetzt gab es noch eine Überraschung – und was für eine!









Zur Jahresabschlussfeier des Fanclubs in seinem Stammlokal, dem Onstmettinger Gasthaus „Akropolis“, war Spielerbesuch angekündigt worden, der die langjährigen Aktivitäten der Albstädter VfB-Fans inner- und außerhalb der Stadien honorieren sollte, und zwar aus dem Profikader des in der laufenden Saison so erfolgreichen Bundesligisten. Welche Profis kommen würden, hatte der Vereinsvorsitzende Tobias Beck den Mitgliedern allerdings nicht verraten, und so harrten sie erwartungsvoll der „Bescherung“.