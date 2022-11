Razzia in Bad Dürrheim Sicherheitsdienst im Visier der Ermittler

Die Bundespolizei hat am frühen Mittwochmorgen eine Wohnung und Geschäftsräume in Bad Dürrheim und in Rielasingen-Worblingen durchsucht. Grund ist der Verdacht auf gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung sowie gewerbsmäßiger Betrug.