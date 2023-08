1 Das völlig zerstörte Wrack des Kleinflugzeugs an seiner Absturzstelle im Wald bei Mönchweiler Foto: Polizeipräsidium Konstanz

Die Trauer um den bei einem Absturz in Mönchweiler getöteten Piloten aus Winzeln ist groß. Wir haben nachgehakt, ob es zur Absturzursache inzwischen Neues gibt.









Der erfahrene Pilot, ein engagiertes Mitglied des Luftsportvereins Schwarzwald, war am 20. Juli gegen 10.20 Uhr am Flugplatz in Winzeln gestartet und gegen 10.45 Uhr in einem Waldstück bei Mönchweiler abgestürzt. Der 64-Jährige starb bei dem tragischen Unfall, die Rettungskräfte vor Ort konnten ihm nicht mehr helfen.