Versuchter Mord in Lauterbach: Opfer spricht vor Landgericht Rottweil über ihre Ehehölle

Versuchter Mord in Lauterbach

Beim vergangenen Prozess vor dem Landgericht Rottweil, bei dem einem 42-jährigen Eritreer vorgeworfen wird, mit einem Messer auf seine Ehefrau in der Wohnung in Lauterbach eingestochen zu haben, sagte nun die Geschädigte aus. Ihre Worte schockierten.









Der Geschädigten drohen schwere psychische Folgen, sollte sie auf den Angeklagten – ihren Ehemann – treffen, hieß es in einem vorliegenden Gutachten. So wurde der Angeklagte während der Vernehmung der Geschädigten aus dem Sitzungssaal ausgeschlossen und verfolgte das weitere Gerichtsgeschehen per Videoübertragung.