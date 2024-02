Verstoß gegen Pressefreiheit: St. Georgen nimmt Verbot zur Berichterstattung zurück

1 Der St. Georgener Gemeinderat in öffentlicher Sitzung – über die Themen, die hier diskutiert werden, darf die Presse auch im Vorfeld der Sitzung berichten. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Im Vorfeld von Gemeinderatssitzungen sollte nicht mehr unabhängig berichtet werden können. Das regelte eine neu erlassene Geschäftsordnung. Nach deutlichem Protest rudern Bürgermeister und Gemeinderat jetzt zurück – und bedauern den Vorfall.









Der St. Georgener Gemeinderat rudert bei seiner Regelung zur Presseberichterstattung im Vorfeld von Gemeinderatssitzungen zurück. Nach dem scharfen Protest beider in der Bergstadt ansässigen Medienhäuser ist die entsprechende Passage in der Geschäftsordnung jetzt wieder vom Tisch. In der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend schilderte Bürgermeister Michael Rieger die Hintergründe – und erklärte sich.