Zwei 14 Jahre alte Schülerinnen aus Laupheim im Kreis Biberach werden seit Montagmorgen vermisst. Die Polizei hat Bilder der Vermissten veröffentlicht und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Fotos befinden sich in unserer Bildergalerie.

Wie die Polizei berichtet, hatten Sofiia Z. und Daryna B. am Montagmorgen jeweils die elterliche Wohnung in Laupheim verlassen und waren zur Schule gegangen, wo sie von Mitschülern noch gesehen wurden. Am Unterricht sollen sie jedoch nicht teilgenommen haben. Mitschüler sahen die beiden Mädchen am Montag in einem Zug in Richtung Ulm fahren. Beide Vermissten meldeten sich abends noch über Instagram bei ihren Eltern und behaupteten, sich noch in Laupheim zu befinden. Zurzeit ist nicht bekannt, wo sich die beiden Mädchen aufhalten. Hinweise auf ein Verbrechen liegen der Polizei nicht vor. Laut bisheriger Erkenntnisse besteht die Möglichkeit, dass sich die beiden in Ulm, Ulm-Wiblingen oder Raum Freiburg aufhalten könnten.

So sehen die Vermissten aus

Von den Vermissten liegt folgende Beschreibung vor: Sofiia Z. ist circa 1,64 Meter groß, schlank und hat dunkelbraune und brustlange Haare. Bekleidet war sie mit einem dunklen Pullover, einer schwarzen ärmellosen Weste sowie einer blauen Jeans.

Daryna B. ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, mit schwarz getönten und brustlangen Haaren. Bekleidet war sie mit einem hellen Pullover, weißer Hose und weißen Turnschuhen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie einen schwarzen Pullover bei sich. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 0731/188-0 um Zeugenhinweise.