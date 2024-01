21-Jähriger prallt mit Auto in Gegenverkehr

Verletzte bei Unfall in Balingen

Bei einem Unfall in Balingen ist am Freitagabend eine Autofahrerin leicht verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-Jähriger gegen 19.50 Uhr auf der Rosenfelder Straße Richtung Binsdorfer Straße unterwegs, als er mit seinem VW in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn kam und in den Audi einer 33-Jährigen prallte. Die Frau wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden.