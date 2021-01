Verlagerung nach Balingen Landmetzgerei kehrt Grosselfingen den Rücken

Doch Corona und die Hygienevorschriften hängen mit dem Auszug keineswegs zusammen. Wie die Geschäftsführung auf unsere Nachfrage hin mitgeteilt hat, seien einfach zu wenige Kunden gekommen. Es war zu wenig los. Zwei Mitarbeiter seien zu viel gewesen, einer zu wenig. Es hat sich schlicht nicht richtig gerechnet.

Hinzugekommen ist, dass in der Balinger Friedrichstraße in der ehemaligen Sternenbäck-Filiale jüngst Geschäftsräume in exponierter Lage freigeworden sind. Die "Echt Schwäbische Landmetzgerei" hat aufgrund dieser Lage eine pragmatische Entscheidung getroffen: Nämlich den wesentlich weniger umsatzstarken Standort Grosselfingen aufzugeben und stattdessen die Gelegenheit zu ergreifen, sich in Balingen zu vergrößern und dort Fuß zu fassen. Wie bekannt, ist die Friedrichstraße von Passanten stark frequentiert und daher ein guter Ort, um Laufkundschaft ins Geschäft zu locken. Derzeit gehen die Umbauarbeiten in den neuen Räumen auf Hochtouren voran. Eröffnen soll die neue Filiale der "Echt Schwäbischen Landmetzgerei" Anfang des kommenden Monats.