Verkehrsärger in Rexingen

1 Jürgen S. aus Rexingen sieht den Lkw-Verkehr vor seiner Haustür als Gefahr. Foto: Lück

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

"30 Zentimeter weiter, und meine Frau wäre tot gewesen." So drastisch schildert Jürgen S. aus Rexingen den Lkw-Verkehr vor seiner Haustür. Der Lärm und die Raserei seien schlimmer als in Stuttgart, meint er.















Link kopiert

Horb-Rexingen - Jürgen S. führt stolz in sein neues Haus in der Johanniterstraße: 112 Quadratmeter Wohnfläche, Platz für Werkstatt, großes Wohnzimmer, Balkon. Ein toll renovierter Altbau. S. sagt: "Wir fühlen uns im Haus viel wohler als in Stuttgart. Wenn nur der Verkehr nicht wäre…"