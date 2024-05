1 An der Kreuzung bei der Arbeitsagentur soll ein Kreisverkehr gebaut werden. Foto: Thiercy

Elf Tagesordnungspunkte hatten die Mitglieder des Technischen Ausschusses am Mittwoch Abend zu beraten. Dabei ging es um Spielplätze, Kreisverkehre und jede Menge Punkte, über die der Gemeinderat nun noch final abstimmen muss.









Autofahrer müssen sich auf eine länger dauernde Umleitung in der Innenstadt einstellen: An der Ecke Stingstraße zur Charlottenstraße wird ein Kreisverkehr gebaut. Der Technische Ausschuss gab dafür in der Sitzung am Abend vor Himmelfahrt grünes Licht.