1 Rolf Schatz Foto: Schatz

Nachruf: Rolf Schatz ist mit 54 Jahren gestorben















Link kopiert

Dotternhausen. In Dotternhausen kannte ihn jeder: Rolf Schatz, in vielen Vereinen aktiv, ist am Freitag im Alter von 54 Jahren gestorben. Noch kurz vor seinem Tod war er zuversichtlich, seine Krankheit besiegen zu können. Er hinterlässt seine Frau Sibylle und drei Kinder.

Rolf Schatz wurde als drittes Kind von Herrmann und Irmgard Schatz geboren. Er wuchs mit zwei Geschwistern auf. Schatz war ein naturverbundener, umtriebiger und sportbegeisterter Mann, für den die Familie einen sehr hohen Stellenwert hatte. Sein oberstes Ziel war es, der Familie ein gesichertes Zuhause zu geben. "Der Zusammenhalt innerhalb unserer Familie ist vorbildlich", sagt sein Bruder Gerd Schatz. "Rolf hat dazu maßgeblich beigetragen." So fanden an fast jedem Sommerwochenende Grillabende an der selbst gebauten Grillstelle hinterm Haus statt.

Nach der Lehre als Betriebsschlosser im Zementwerk absolvierte er die Meisterschule und war bis zuletzt bei Holcim tätig. 1999 fand die standesamtliche Heirat mit Sibylle Rukwid statt. Tochter Laura wurde 2001 geboren, die Zwillinge Lars und Chris 2004.

Rolf Schatz hatte viele Jahre lang aktiv Sport betrieben, absolvierte Marathons unter anderem in München und New York, war lange Jahre Übungsleiter in der Turnabteilung des Sportvereins und hatte maßgeblichen Anteil an deren Erfolg. Auch seine Kinder sind gute Turner. Tochter Laura absolvierte jüngst ihren ersten Wettkampf in der dritten Bundesliga.

Seine große Leidenschaften waren das Fotografieren und das Baumschneiden. Auch die Söhne haben die Ausbildung zum Baumfachwart absolviert. Rolf Schatz war seit seiner Jugend Mitglied im Albverein, hat Wanderungen, Veranstaltungen und Arbeitseinsätze mit organisiert und hatte in den vergangenen Jahren die Pflege des Biotops Kirschenwinkel übernommen. Viel Wert legte er auf die Pflege seines Gartens und der Baumwiese, wo er eigenes Obst und Gemüse erntete.

Seit vielen Jahren war Rolf Schatz ein geschätzter und zuverlässiger Mitarbeiter des Schwarzwälder Boten und berichtete über zahlreiche Anlässe und Veranstaltungen in Dotternhausen und in den umliegenden Gemeinden.

Die Trauerfeier für Rolf Schatz findet an diesem Dienstag, 19. Oktober, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Dotternhausen statt.