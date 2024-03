Verein in Erzingen

1 Die Vorstandschaft des SV Erzingen (von links): Ralf Goltermann, Kerstin Frick, Felix Frick, Denis Eger, Matthias Fankhänel, Valerie Schlegel, Thomas Sautter, Peter Herling, Roman Ellis, Rainer Scheel, Micha Mohr, Michael Krämer, Klaus Sautter. Es fehlen Jörg Pfefferle, Alexander Schlegel und Johannes Wetsch. Foto: Schneider

Nachdem ein Jahr lang der Posten des ersten Vorsitzenden des SV Erzingen unbesetzt war, wurde bei der Generalversammlung Ralf Goltermann ins Amt gewählt – einstimmig.









In seinem Bericht zeigte sich Ralf Goltermann erfreut, dass der Verein mit 489 Mitgliedern in der Breite gut aufgestellt sei. Seit August 2023 wurde in Kooperation mit der Grundschule Endingen und den Partnervereinen eine FSJ-Stelle geschaffen. Finn Trickel als FSJler unterstützt den Trainerstab der D-Junioren und das Kinderturnen. Aktuell läuft bereits die Suche nach einer Nachbesetzung für das kommende Schuljahr.